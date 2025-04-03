Kirada Nisan 2025 Tavan Zam Oranı Belli Oldu

Kira zamlarında tavan fiyat 12 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda ise yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.

Böylece nisanda konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 51,26 oldu. Buna göre nisan ayından itibaren kiralara en fazla yüzde 51,26 oranında zam yapılacak.

ENAG VERİLERİ

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da Mart 2025 enflasyon verilerini açıkladı. ENAG'a göre, martta enflasyon aylık bazda yüzde 3,91 artarken yıllık enflasyon yüzde 75,20 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Haber Merkezi