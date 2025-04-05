İran Cumhurbaşkanı Dostum Dediği Yardımcısını Görevden Aldı... İşte Nedeni

Ekonomik kriz altındaki İran’da lüks tatile çıkan Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevden alındı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Parlamento İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Şehram Debiri’nin görevine Nevruz tatilinde çıktığı lüks seyahat nedeniyle son verdi. Debiri’nin lüks tatil için Güney Kutbu’na gitmesi tepkilere neden olmuştu.

‘MASRAFLARI KENDİ ÖDESE DE KABUL EDİLEMEZ’

Pezeşkiyan yazılı açıklama yaparak yardımcısının lüks tatile çıktığının kesinleştiğini ve ülkede hâlâ ekonomik krizin derinden hissedilmesi nedeniyle bunun kabul edilemez olduğunu belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ülkemizde halk hâlâ ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıyayken, yoksulların sayısı fazlayken, resmi görevlilerin masraflarını kendi karşılamış olsa bile bu kadar maliyetli tatilleri ne savunulabilir ne de haklı gösterilebilir. Bu durum, devlet yetkililerinin sade yaşam anlayışıyla bağdaşmamaktadır.”

‘DOSTLUK YÖNETİCİLİK İLKELERİNİN ÖNÜNE GEÇEMEZ’

Pezeşkiyan, yardımcısı ile dostlukları olduğunu ancak bunun yöneticilik ilkelerini etkilemeyeceğine vurgu yaparak “Dostluk ve geçmişteki değerli katkılar, halka verilen sözlerin ve yöneticilik ilkelerimizin önüne geçemez. Dürüstlük, adalet ve milletimize verdiğimiz sözlere bağlılık gereği, sizinle olan iş birliğimizi sürdürmemizin mümkün olmadığını bildiririm” dedi.

Debiri Nevruz tatilinde gittiği Güney Kutbu’ndan çektiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşmış ve tepkileri üzerine çekmişti. Seyahat masraflarını kendisinin karşıladığını belirten Debiri’ye öfke dinmemiş, ekonomik kriz ve yoksulluk eleştirileri yapılmıştı.

Kaynak: İHA