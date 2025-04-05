İran Cumhurbaşkanı Dostum Dediği Yardımcısını Görevden Aldı... İşte Nedeni

Yoksulluğun yakıcı bir soruna dönüştüğü İran’da Cumhurbaşkanı yardımcısının lüks tatili siyasi krize neden oldu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, yardımcısı Debiri’yi gittiği lüks tatil nedeniyle görevden aldı. Pezeşkiyan, yardımcısıyla dost olduklarını, Debiri’nin masrafları kendi karşıladığını ancak yöneticilik ilkeleri gereği onu görevden aldığını belirtti.

Son Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Dostum Dediği Yardımcısını Görevden Aldı... İşte Nedeni

Ekonomik kriz altındaki İran’da lüks tatile çıkan Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevden alındı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Parlamento İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Şehram Debiri’nin görevine Nevruz tatilinde çıktığı lüks seyahat nedeniyle son verdi. Debiri’nin lüks tatil için Güney Kutbu’na gitmesi tepkilere neden olmuştu.

‘MASRAFLARI KENDİ ÖDESE DE KABUL EDİLEMEZ’

Pezeşkiyan yazılı açıklama yaparak yardımcısının lüks tatile çıktığının kesinleştiğini ve ülkede hâlâ ekonomik krizin derinden hissedilmesi nedeniyle bunun kabul edilemez olduğunu belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ülkemizde halk hâlâ ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıyayken, yoksulların sayısı fazlayken, resmi görevlilerin masraflarını kendi karşılamış olsa bile bu kadar maliyetli tatilleri ne savunulabilir ne de haklı gösterilebilir. Bu durum, devlet yetkililerinin sade yaşam anlayışıyla bağdaşmamaktadır.”

‘DOSTLUK YÖNETİCİLİK İLKELERİNİN ÖNÜNE GEÇEMEZ’

Pezeşkiyan, yardımcısı ile dostlukları olduğunu ancak bunun yöneticilik ilkelerini etkilemeyeceğine vurgu yaparak “Dostluk ve geçmişteki değerli katkılar, halka verilen sözlerin ve yöneticilik ilkelerimizin önüne geçemez. Dürüstlük, adalet ve milletimize verdiğimiz sözlere bağlılık gereği, sizinle olan iş birliğimizi sürdürmemizin mümkün olmadığını bildiririm” dedi.

Debiri Nevruz tatilinde gittiği Güney Kutbu’ndan çektiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşmış ve tepkileri üzerine çekmişti. Seyahat masraflarını kendisinin karşıladığını belirten Debiri’ye öfke dinmemiş, ekonomik kriz ve yoksulluk eleştirileri yapılmıştı.

Vergi Krizi Sonrası Kritik Görüşme! Netanyahu Beyaz Saray YolundaVergi Krizi Sonrası Kritik Görüşme! Netanyahu Beyaz Saray YolundaDünya

İran, 1 Milyon Litre Kaçak Akaryakıt Taşıyan Gemi Yakalandıİran, 1 Milyon Litre Kaçak Akaryakıt Taşıyan Gemi YakalandıDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
İran Mesud Pezeşkiyan
Son Güncelleme:
The Guardian İmamoğlu Protestolarını Kapağına Taşıdı: Türk Demokrasisinin Sonu mu? The Guardian, İmamoğlu Protestolarını Kapağa Taşıdı
2025 Hıdırellez Ne Zaman Kutlanır? Tarih Belli Oldu 2025 Hıdırellez Ne Zaman Kutlanır? Tarih Belli Oldu
Bu Araçların Tümü Trafiğe Çıkamayacak! Bakanlık Açıkladı, Yola Çıkarken Dikkat Bakanlık Açıkladı, Bu Araçların Hiçbiri Trafiğe Çıkamayacak
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten ‘Ticaret Savaşı’ Açıklaması BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten ‘Ticaret Savaşı’ Açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Dev Giyim Markası 13 Yıl Sonra Türkiye'ye Geri Döndü! Mağazasını İstanbul’da Açtı, Moda Savaşları Başladı Dev Giyim Markası 13 Yıl Sonra Türkiye'ye Geri Döndü! Mağazasını Açtı, Moda Savaşları Başladı
Cep Telefonu Numarasıyla Zengin Oldu: Kimse İnanamadı! Bu Numara İçin Servet Ödediler Cep Telefonu Numarasıyla Zengin Oldu: Kimse İnanamadı! Bu Numara İçin Servet Ödediler
Eşi Evden Kovdu Birden Zengin Oldu! Tarlada Kazarken Başına Talih Kuşu Kondu, Büyük Serveti Buldu Eşi Evden Kovdu Birden Zengin Oldu! Tarlada Kazarken Başına Talih Kuşu Kondu, Büyük Serveti Buldu
Yatırımcılar Rotayı Oraya Çevirdi! Satışlar Patladı, Piyasalar Alev Aldı: 3 Ayda Rekor Kırdı Yatırımcılar Rotayı Oraya Çevirdi! Satışlar Patladı, Piyasalar Alev Aldı: 3 Ayda Rekor Kırdı
Tehlikeli Hasat Başladı: Metrelerce Yüksekten Toplayan 3 Bin TL Kazanıyor, Kilosu 1500 TL'den Satılıyor Tehlikeli Hasat Başladı: Toplayan 3 Bin TL Kazanıyor, Kilosu 1500 TL'den Satılıyor