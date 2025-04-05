BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten ‘Ticaret Savaşı’ Açıklaması

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, ticaret savaşının galibinin olmayacağını ifade etti. Guterres, kırılgan ülkelerin karşılaşacağı zorlukların endişe verici olduğu uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten ‘Ticaret Savaşı’ Açıklaması

Stephane Dujarric, dün düzenlenen basın toplantısında, ABD’nin 'karşılıklı tarifeler' politikasına ilişkin konuştu.

Guterres’in “ticaret savaşının galibinin olmayacağını”, “en kırılgan durumdaki ve mevcut zorluklarla başa çıkma kabiliyetine sahip olmayan ülkeler için endişe duyduklarını” ifade ettiğine vurgu yapan Dujarric, ticaret savaşının BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasını olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Kaynak: DHA

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