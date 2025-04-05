BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten ‘Ticaret Savaşı’ Açıklaması

Stephane Dujarric, dün düzenlenen basın toplantısında, ABD’nin 'karşılıklı tarifeler' politikasına ilişkin konuştu.

Guterres’in “ticaret savaşının galibinin olmayacağını”, “en kırılgan durumdaki ve mevcut zorluklarla başa çıkma kabiliyetine sahip olmayan ülkeler için endişe duyduklarını” ifade ettiğine vurgu yapan Dujarric, ticaret savaşının BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasını olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Kaynak: DHA