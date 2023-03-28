Kongo'da altın madeninde göçük: Elleriyle kazarak kurtardılar!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu eyaletinde etkili olan sağanak yağışların ardından bir altın madeninde göçük meydana geldi.

Amatör kameralar tarafından kaydedilen o anlarda, göçük altında kalan 9 madenci, bir diğer madencinin önce kürekle daha sonra ise elleriyle toprağı kazması sonucu kurtarıldı.

YİNE TOPRAK KAYMASI YAŞANDI

Madencilerin kurtarıldığı anlarda toprak kayması da yaşandı.

Kaynak: Gerçek Gündem