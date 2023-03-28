Kongo'da altın madeninde göçük: Elleriyle kazarak kurtardılar!
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde şiddetli yağışların ardından bir altın madeninde meydana gelen göçükte toprak altında kalan madenciler, bir diğer madencinin toprağı elleriyle kazması sonucu kurtarıldı.
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu eyaletinde etkili olan sağanak yağışların ardından bir altın madeninde göçük meydana geldi.
Amatör kameralar tarafından kaydedilen o anlarda, göçük altında kalan 9 madenci, bir diğer madencinin önce kürekle daha sonra ise elleriyle toprağı kazması sonucu kurtarıldı.
YİNE TOPRAK KAYMASI YAŞANDI
Madencilerin kurtarıldığı anlarda toprak kayması da yaşandı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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