Kongo'da altın madeninde göçük: Elleriyle kazarak kurtardılar!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde şiddetli yağışların ardından bir altın madeninde meydana gelen göçükte toprak altında kalan madenciler, bir diğer madencinin toprağı elleriyle kazması sonucu kurtarıldı.

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu eyaletinde etkili olan sağanak yağışların ardından bir altın madeninde göçük meydana geldi.

Amatör kameralar tarafından kaydedilen o anlarda, göçük altında kalan 9 madenci, bir diğer madencinin önce kürekle daha sonra ise elleriyle toprağı kazması sonucu kurtarıldı.

YİNE TOPRAK KAYMASI YAŞANDI

Madencilerin kurtarıldığı anlarda toprak kayması da yaşandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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