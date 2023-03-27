Etihad ve Air Canada, İsrail'e uçuşları durdurdu

İsrail'de Ben Gurion'da hükümetin yargı düzenlemesine tepki olarak başlatılan grev nedeniyle seferlerin durdurulmasının ardından bazı hava yolu şirketleri de İsrail'e uçuşları askıya aldı.

İsrail merkezli Walla haber sitesinin haberine göre, Air Canada ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ulusal hava yolu şirketi Etihad'ın İsrail'e yapacağı uçuşlar iptal edildi.

Söz konusu şirketlerin, uçakları ve mürettebatlarının Ben Gurion Havalimanındaki grev nedeniyle İsrail'de mahsur kalmasından korktuğu kaydedildi.

İsrail Havalimanları İdaresi Sözcüsü Ofer Lefler ise yaptığı açıklamada, 22 seferin yarım saatten uzun süre rötar yaptığını, Abu Dabi'den bir uçağın ise grev nedeniyle yapacağı seferi iptal etme kararı aldığını dile getirdi.

Lefler, halihazırda, uçuşlar yeniden başlayıncaya kadar giden yolcuların işlemlerinin tamamlamasına karar verdiklerini aktardı.

İsrail'deki Havalimanı Çalışanları Sendikası, hükümetin yargı düzenlemesini askıya almaması üzerine greve gittiklerini duyurmuştu.

Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören bir "yargı reformu" planladıklarını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu akşam, ülke çapında 13 haftadır kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıkladı.