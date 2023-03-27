Tesla'nın Türkiye'ye Geliş tarihi açıklandı

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil şirketi Tesla, resmi Instagram hesabından Türkiye'ye geleceği tarihi paylaştı.

Tesla'nın Türkiye'ye Geliş tarihi açıklandı

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil şirketi ve mutli milyarder Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla, Türkiye'ye ne zaman geleceğini duyurdu. Türkiye'ye giriş yapacağını 2022 yılının sonlarına doğru dile getiren Tesla, bugün Instagram'dan tarih verdi.

Tesla sessizliğini bozdu. Şirketin global Instagram profilinden paylaşılan hikâyede 4 Nisan tarihine işaret edildi.

Tesla'nın Türkiye'ye Geliş tarihi açıklandı - Resim : 1

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