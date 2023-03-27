HDP'li Turan: Emekli maaş ve ikramiye artışında bir 'Ali Cengiz' oyunu var

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya, emeklilere dini bayramlarda verilen ikramiyelerin de 2 bin liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi görüşülüyor.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, komisyonda söz alarak, “Az önce Sayın Başkan (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz) konuşurken şöyle bir söz söyledi, bence bu toplantının alametifarikası o sözde saklı. ‘Torba kanunlar, birbirleriyle alakalı olan birtakım hususları bir arada tutmaya dönük olarak çıkarılır’ babında bir şey söyledi. Burada, bütün bu maddelerin kesişim kümesinde sadece bir şey var, o şeyde seçim. Dolayısıyla o zaviyeden bakılarak bütün planlamalar yapılmış” dedi.

"KÖK MAAŞTA NİYE DEĞİŞİKLİK YAPMIYORSUNUZ?"

Rıdvan Turan, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’a şöyle seslendi:

“Sayın Elitaş, bir buçuk ay çalışma yaptıklarını söyledi az önce. Bir buçuk ay çalışma yapılmış, 7 bin 500 lira olarak bu uygun görülmüş. Ya 7 bin 500 lira, bir maaş artışı falan değil. Kök maaşta bir değişiklik yok. Kök maaşta niye değişiklik yapmıyorsunuz? Yani 2008’de çıkardığınız 5510 sayılı Kanun, neoliberalizmin şahikası bir kanun. Bu kanun içerisinde güvencesizlik vardı. İş sağlığı güvenliği eğitimi verdim uzun bir süre, o sebeple söylüyorum bunu aynı zamanda.”

"BURADA ALİ CENGİZ OYUNU VAR"

Turan, “Kök maaşı niye önemsiyoruz? Çünkü yılda iki defa kök maaş üzerinden bu insanlar maaşlarını alacaklar, yani zam onlar üzerinden yapılacak. E bu böyle olduğunda, ‘7 bin 500 lirayı biz uygun gördük’ dediğinizde bu, onun maaşına, refahına dönemsel olarak etki edecek ama bir süre sonra bu etki olduğu gibi ortadan kalkacak. Dolayısıyla burada bir Ali Cengiz oyunu var. Bunun doğru bir yaklaşım olmadığı kanısındayız” ifadelerini kullandı.

Turan, teklifin özlük haklarını düzenleyen maddelerine değinirken “Yüksek yargıçların özlük haklarının iyileştirilmesi, hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesi… Ama ben, bir hekim olarak özlük haklarımın iyileştirilmesinden ziyade, bu çok önemli kuşkusuz, aynı zamanda sağlıkta şiddeti engelleyecek sonuç alıcı bir tutum beklerdim sizden. Mesela yargının sorunu yalnızca cüzdan meselesi midir? Vicdan meselesi hiç yok mudur? Yıllardan beri yüksek yargı da dahil olmak üzere yargı üzerinde iktidarın türlü yönelimlerini ne yapacağız? Muhtemelen yargıçlar, adil ve siyasetin gölgesinde olmayan bir yargı sisteminin, maaşlarına yapılacak iyileştirmelerden ki bunun öneminin tekrar altını çiziyorum çok daha önemli olduğunu düşünüyorlardır diye tahmin ediyorum” vurgusunu yaptı