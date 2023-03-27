Deprem bölgesinde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Maraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde yarın ve çarşamba günü gök gürültülü sağanağın beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın Malatya, Adıyaman, Hatay, Antep ve Kilis çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Elazığ ve Diyarbakır'ın kuzeyinde yağmurun etkili olması bekleniyor.

Adana, Osmaniye ve Maraş çevrelerinde de gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların, Adana'nın kuzeyi, Maraş'ın batısı ile Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, Hatay'ın batısı ile Maraş'ın kuzeyinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Bölge genelinin, çarşamba günü ise çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Maraş ve Hatay'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.