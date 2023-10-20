Komünist partilerden Filistin'e tam destek: Dünyanın her yerinde sokağa çıkma çağrısı yapıldı

Türkiye Komünist Partisi (TKP)'nin ev sahipliğinde İzmir'de düzenlenen 23. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısının bugün gerçekleşen ilk oturumunda tüm katılımcı partilerin ortak imzasıyla İsrail’in Gazze’deki katliamlarının derhal durdurulmasını talep eden, Filistin halkı için tüm dünya halklarını mücadeleye davet eden bir deklarasyon yayımlandı.

Dünyanın her yerinde halkı mücadele için sokaklara çıkmaya devam etmeye, İsrail saldırganlığına karşı seferber olmaya çağıran deklarasyonda İsrail’in Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırılar kınandı. İsrail’in ABD-NATO tarafından desteklendiğinin altının çizildiği deklarasyonda “İsrail işgalinin sona erdirilmesi, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ve tanınması, Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerin durdurulması ve kaldırılması, İsrail hapishanelerindeki mahkumların serbest bırakılması, BM'nin 194 sayılı kararı uyarınca mültecilerin geri dönmesi” talep edildi.

Deklarasyonun tam metni şöyle:

19-22 Ekim 2023 tarihlerinde İzmir'de düzenlenen 23. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı’na (IMCWP) katılan partiler olarak:

1. İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya yönelik saldırganlığının ve ablukasının derhal durdurulmasını talep ediyoruz. Dünyanın her yerinde halkı mücadele için sokaklara çıkmaya devam etmeye, İsrail saldırganlığına karşı seferber olmaya çağırıyoruz.

Filistin halkıyla tam dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyor ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız askeri saldırısını, insanlık dışı ablukasını ve binlerce sivilin, çocuğun ve yaşlının ölmesine, gıda, su, ilaç ve elektrikten mahrum bırakılmasına yol açan barbarca soykırımı kınıyoruz. ABD, İngiltere, NATO ve AB'nin İsrail saldırısına verdiği desteği kınıyoruz.

2. Filistin topraklarında on yıldır süren İsrail işgalini, cinayetleri, hapisleri, zulmü ve yerleşimleri kınıyoruz. Filistin halkının özgür bir vatana sahip olma ve kendi topraklarının sahibi olma hakkını savunuyoruz. İsrail işgalinin sona erdirilmesini, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını ve tanınmasını, Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerin durdurulmasını ve kaldırılmasını, İsrail hapishanelerindeki mahkumların serbest bırakılmasını, BM'nin 194 sayılı kararı uyarınca mültecilerin geri dönmesini talep ediyoruz.

Filistin halkının ve tüm bölge halklarının çektiği acıların kaynağında, Filistin'in İsrail tarafından işgali ve bunun ABD-NATO emperyalizmi tarafından desteklenmesi yatmaktadır. İşgal devam ettiği sürece çatışmalar devam edecek, halkların barış içinde yaşamaları engellenecek, genel bir savaşın girdabına kapılma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklardır.

3. 23. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı’na katılan komünist ve işçi partileri, enternasyonalist dayanışmalarını ifade etmekte, tüm ülkelerdeki işçileri, halkları, gençleri Gazze Şeridi'ndeki katliamı durdurmak ve İsrail'in Filistin işgalini sona erdirmek için mücadeleyi güçlendirmeye, Filistin halkının haklı mücadelesiyle kararlı dayanışmalarını ifade etmeye çağırmaktadır."

54 ÜLKEDEN 68 PARTİ KATILDI

İzmir’de Türkiye Komünist Partisi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya 54 ülkeden 68 parti katılmıştı. Toplantı İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistin halkına saygı duruşunun ardından TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın açılış konuşmasıyla başlamıştı. Toplantı Pazar günü sona erecek.