İtalya'nın aşırı sağcı Başbakanı Meloni, taciz içerikli sözleri ifşalanan partnerinden ayrıldı

Aşırı sağcı Başbakan Giorgia Meloni, uzun süredir birlikte olduğu ve 7 yaşındaki çocuğunun babası olan partnerinden ayrıldığını açıkladı.

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İtalya'nın aşırı sağcı Başbakanı Meloni, taciz içerikli sözleri ifşalanan partnerinden ayrıldı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 10 yıldır birlikte olduğu Andrea Giambruno’dan ayrıldığını duyurdu.

Striscia La Notizia adlı bir TV programı, Meloni'nin partneri Giambruno’nun kamera arkasında yaptığı yorumları yayınlamıştı.

Giambruno'nun, kamuoyuna sunulan görüntülerde stüdyodaki kadın gazeteciyi tacize varan sözlerle övdüğü ve “Çok akıllısın, neden seninle daha önce tanışmadık” dediği duyuluyor.

Ortaya çıkan bir başka kayıtta ise yine kadın bir meslektaşına bekar veya açık ilişkide olup olmadığını sorduğu duyuluyor.

Bununla birlikte kanaldan biriyle ilişkisi olduğunu, herkesin bunu bildiğini de söyleyerek meslektaşına ‘grup seks’ teklif ediyor.

Ayrıca Andrea Giambruno, geçmişte ülkeyi sarsan bir toplu tecavüz olayında da "kadınların sarhoş olmaktan kaçınması gerektiğini" söyleyerek infiale yol açmıştı.

Meloni ayrılık haberini şu sözlerle duyurdu:

"Andrea Giambruno ile yaklaşık on yıl süren ilişkim burada sona eriyor. Birlikte geçirdiğimiz harika yıllar, yaşadığımız zorluklar ve bana hayatımdaki en önemli şeyi, kızımız Ginevra'yı verdiği için ona teşekkür ediyorum. Yollarımız ayrılalı çok oldu ve artık not alma zamanı geldi. Ne olduğumuzu savunacağım, dostluğumuzu savunacağım ve ne pahasına olursa olsun, annesini seven ve babasını benim sevemediğim gibi seven yedi yaşındaki bir kızı savunacağım. Bu konuda söyleyecek başka bir şeyim yok. Not: Beni evimde vurarak zayıflatmayı umanlar bilmelidir ki, damla taşı ne kadar kazmayı umarsa umsun, taş taş olarak kalır ve damla sadece sudur."

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İtalya Taciz
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