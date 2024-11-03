Komşuda Peş Peşe Deprem! Çanakkale'de de Hissedildi

AFAD, Ege Denizi,'nde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından Yunanistan'da 3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

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Komşuda Peş Peşe Deprem! Çanakkale'de de Hissedildi

AFAD'ın aktardığına göre; Ege Denizi'nde saat 20.03'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 6.45 kilometre olarak kaydedildi.

Komşuda Peş Peşe Deprem! Çanakkale'de de Hissedildi - Resim : 1

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; saat 20.03'de Yunanistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Çanakkale'de de hissedildi.

Komşuda Peş Peşe Deprem! Çanakkale'de de Hissedildi - Resim : 2

BİR KEZ DAHA SALLANDI

Kandilli Rasathanesi 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından Yunanistan'da bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Saat 21.23'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3; derinliği ise 8.5 kilometre olarak kaydedildi.

Komşuda Peş Peşe Deprem! Çanakkale'de de Hissedildi - Resim : 3

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