Komşuda Peş Peşe Deprem! Çanakkale'de de Hissedildi

AFAD'ın aktardığına göre; Ege Denizi'nde saat 20.03'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 6.45 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; saat 20.03'de Yunanistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Çanakkale'de de hissedildi.

BİR KEZ DAHA SALLANDI

Kandilli Rasathanesi 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından Yunanistan'da bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Saat 21.23'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3; derinliği ise 8.5 kilometre olarak kaydedildi.