Felaketin Pençesindeki İspanya'da Öfke Büyüyor: Kral ve Başbakana 'Katiller' Diye Bağırdılar

İspanya’yı sel felaketi vurdu. Sel felaketinin yaşandığı Valencia bölgesini ziyaret eden İspanya Kralı Felipe’ye çamur fırlatıp bazı kişiler de 'katiller' diye bağırdılar. Kral Felipe ile birlikte bölgeyi ziyaret eden Başbakan Pedro Sanchez’in de aracına zarar verildi.

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Felaketin Pençesindeki İspanya'da Öfke Büyüyor: Kral ve Başbakana 'Katiller' Diye Bağırdılar

İspanya’da sel felaketinin yaşandığı Valencia bölgesini ziyaret eden İspanya Kralı Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez, halk tarafından protesto edildi. Paiporta ziyareti sırasında bölge halkı “Katiller, katiller” sloganı atarken, bazı kişiler ise Kral Felipe’nin üzerine çamur fırlattı. Kral Felipe’yi korumak için korumaları şemsiye açtı. Kral Felipe ile birlikte bölgeyi ziyaret eden Başbakan Pedro Sanchez bölgeyi terk ettiği sırada ise bir grup bulunduğu araca saldırdı. Bölge halkı, sel felaketinin önlenebileceğini ve ekiplerin müdahalede geç kaldığını ifade ederken, merkezi hükümet halka uyarıda bulunmanın bölgesel yetkililerin sorumluluğunda olduğunu açıkladı.

Felaketin Pençesindeki İspanya'da Öfke Büyüyor: Kral ve Başbakana 'Katiller' Diye Bağırdılar - Resim : 1

CAN KAYBI 217’YE YÜKSELDİ

Sel felaketinin ardından arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, can kaybı 217’ye yükseldi. Neredeyse tüm can kayıpları Valencia’da yaşanırken, 60’tan fazla can kaybı ise Valencia’da yer alan Paiporta’da kayda geçti.

Felaketin Pençesindeki İspanya'da Öfke Büyüyor: Kral ve Başbakana 'Katiller' Diye Bağırdılar - Resim : 2

İspanya’daki sel felaketi, 1967 yılında Portekiz’de en az 500 kişinin ölümüne neden olan sel felaketinin ardından Avrupa'da tek bir ülkede yaşanan en büyük sel felaketi olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: İHA

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