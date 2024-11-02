İspanya Felaketi Yaşıyor! Can Kaybı 250'ye Yükseldi

İspanya’nın güney ve doğu bölgelerinde 29 Ekim'de yaşanan şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 250'ye yükseldi.

İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü tarafından "İspanya tarihinin en öldürücü doğal afeti" ve "Yüzyılın felaketi" olarak tanımlanan sel felaketinde halen çok sayıda kayıp insan için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bölgede, itfaiye, polis, jandarma, sivil yardım ekipleri dışında 1500'den fazla asker de görev yapıyor. Sel felaketinde en büyük zararı ise şu ana kadar 72 kişinin hayatını kaybettiği, 25 bin nüfuslu Paiporta ilçesi aldı.

FUAR ALANI MORGA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

İspanya'nın doğusunda bulunan ve sadece sekiz saatte bir yıllık yağmurun yağmasıyla meydana gelen selde en çok can kaybını veren Valensiya'da, Feria Valencia adlı fuar alanı geçici bir morga dönüştürüldü. Fuara ilk cesetlerin bugün getirilmeye başlandığı açıklandı.

ARAMA ÇALIŞMALARI İÇİN 500 ASKER GÖNDERİLDİ

Selden en çok etkilenen bölgelerden Valencia'da kayıpları arama, selzedelere yardım ulaştırma ve yolların kapanmasına sebep olan çamuru temizleme çalışmaları için 500 askerin gönderildiği de duyuruldu. Çalışmalara çok sayıda gönüllünün de katıldığı belirtildi.

Kaynak: AA