İspanya'daki Felakette Acı Bilanço Katlanıyor

Şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu İspanya'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye yükseldi. Yetkililer, halen kayıpların olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

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İspanya'daki Felakette Acı Bilanço Katlanıyor

İspanya'da şiddetli yağış ve fırtınanın neden olduğu selde hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye yükseldi.

İspanya'daki Felakette Acı Bilanço Katlanıyor - Resim : 1

İspanya’da etkili olan selde hayatını kaybedenlerin sayısı, 213'ü Valensiya'da, 4'ü de Kastilya-La Mancha bölgesinde olmak üzere 217'ye yükseldi. Yetkililer, halen kayıpların olduğunu ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildidi.

İspanya'daki Felakette Acı Bilanço Katlanıyor - Resim : 2

İspanya Kralı 6. Felipe, Kraliçe Letizia ve Başbakan Pedro Sanchez, selden etkilenen Valensiya'yı ziyaret etti. Halkın tepki gösterdiği siyasetçiler ve kraliyet ailesi kısa sürede bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Yaşanan gerginlik nedeniyle Kral'ın afet bölgelerini ziyareti iptal edildi.

Kaynak: DHA

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