Komşuda Helikopter Faciası: İnişe Metreler Kala Düştü, 3 Ölü

Yunanistan’ın turistik Sifnos Adası’nda iniş yapmaya hazırlanan Bell 206 tipi özel helikopter pist yakınlarında yere çakıldı; kazanın ardından çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

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Komşuda Helikopter Faciası: İnişe Metreler Kala Düştü, 3 Ölü
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Ege Denizi'ndeki turizm merkezlerinden biri olan Sifnos Adası, sabah saatlerinde feci bir hava kazasıyla sarsıldı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, başkent Atina'nın doğusundaki Markopoulo'dan kalkan Bell 206 tipi özel helikopter, Ege Denizi'ndeki Sifnos Adası'nda helikopter pistinin bulunduğu Tholos bölgesinde düştü. İnişe geçtiği sırada helikopter pistine kısa bir mesafe kala gerçekleşen olayın ardından bölgede yangın çıktı.

CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında 2'si erkek, 1'i kadın olmak üzere 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Görgü tanıkları, helikopterin düşmesinden saniyeler önce şiddetli bir ses duyduklarını bildirdi.

Bölgede inceleme çalışmaları sürdürülürken, olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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