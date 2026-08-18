İsrail'in Suriye'de Havaalanını Vurması ABD'yi Panikletti: Tom Barrack'tan 'Endişe Duyuyoruz' Çıkışı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, "İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne gerçekleştirdiği hava saldırılarının gereksiz bir tırmanış teşkil etmesinden derin endişe duyduklarını" ifade etti.

Son Güncelleme:
İsrail'in Suriye'de Havaalanını Vurması ABD'yi Panikletti: Tom Barrack'tan 'Endişe Duyuyoruz' Çıkışı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail'in Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan Ebu Zuhur Hava Üssü'ne yaptığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

'DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ'

Barrack, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsrail'in Ebu Zuhur Hava Üssü'ne gerçekleştirdiği teyit edilmiş hava saldırılarının, bölgesel istikrarı ilerletmeyen gereksiz bir tırmanış teşkil etmesinden derin endişe duyuyoruz. Şara hükümeti ne saldırgan bir tutum benimsemiştir ne de vekil güçleri vardır. Aksine, İsrail ile gerilimi azaltmayı tercih ettiğini defalarca belirtmiştir.

'TARAFLARI DİYALOĞA ÖNCELİK VERMEYE TEŞVİK EDİYORUZ'

ABD geçmişte olduğu gibi gelecekte de her iki ülke için de kinetik çatışmalardan ziyade diplomatik bir yaklaşımı teşvik etmek amacıyla görüşmelere ev sahipliği yapmaya devam edecektir. Kalıcı gerilimi azaltma anlaşmaları, ilgili tüm ülkeler ve taraflarla sürdürülen diyaloglar yoluyla inşa edilir. ABD, itidal ve angajmanın daha yapıcı bir yol olduğuna inanmaya devam ediyor. Tarafları, daha fazla askeri gelişmeden ziyade mantıklı söylem ve diyaloğa öncelik vermeye teşvik ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Etiketler
İsrail Suriye Tom Barrack
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Tupac Cinayetinde 30 Yıllık Sır Perdesi Aralanıyor: 'Tetiği Çekmedi Ama İnfazı Planladı' Tupac Cinayetinde 30 Yıllık Sır Perdesi Aralanıyor: 'Tetiği Çekmedi Ama İnfazı Planladı'
Esad Ailesine Bir Darbe Daha: Kuzen Vesim Esad İçin de İdam Kararı Esad Ailesine Bir İdam Kararı Daha
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Gaziantep ve Muğla'da Can Pazarı! Yolcu Otobüsleri Kaza Yaptı: Ölü ve Yaralılar Var İki Ayrı İlde Otobüs Kazası, Ölü ve Yaralılar Var
Halk Sağlığında 'Şeker Oyununa' Büyük Darbe! Akın Gürlek Duyurdu: 8 İlde Operasyon, 25 Şirkete Baskın Halk Sağlığında 'Şeker Oyununa' Büyük Darbe
İstanbul'da İki İlçeyi Birbirine Bağlayacak Yeni Metro Geliyor: Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Proje İBB'den Bakanlığa Devredildi İstanbul'da İki İlçeyi Birbirine Bağlayacak Yeni Metro Geliyor
Kırıkkale'deki Vahşette 13 Kişi Tutuklandı: Cesedi 10 Yıl Derin Dondurucuda Saklamışlardı Kırıkkale'deki Vahşette 13 Kişi Tutuklandı: Cesedi 10 Yıl Derin Dondurucuda Saklamışlardı
CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve CHP'li Meclis üyesi Hamit İlker Ulusoy'un Uyuşturucu Sonuçları Pozitif Çıktı CHP'li 2 İsmin Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı