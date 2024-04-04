Kırmızı alarm veren Netanyahu'dan İran'a tehdit: Bize zarar verene biz de zarar veririz

İsrail Başbakanı Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısında yaptığı açıklamada İran'a karşı savunma ve saldırı yönünde hareket ettiklerini belirtti.

Netanyahu, İran'ın İsrail'e karşı faaliyet gösterdiğini ve bu nedenle İsrail'in kendini koruma hakkına sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, "Kim bize zarar verirse ya da zarar vermeyi planlıyorsa, biz de ona zarar vereceğiz." şeklinde "basit bir ilkeyle" hareket ettiklerini söyledi.

Tansiyonun yükseldiği bir dönemde, İsrail'in güvenlik kabinesi toplantısı yapması ve "İran ile gerilim" gündemiyle savaş kabinesi oluşturacağını duyurması dikkat çekici bir gelişme olarak basında yer aldı.

İsrail'in Saldırısına Misilleme Açıklaması Gelmişti

İsrail, 1 Nisan'da İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde bulunan konsolosluk binasına hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi öldü. Ayrıca, 6 Suriye vatandaşı da hayatını kaybetti. İran, saldırıya hızlı bir şekilde misilleme yapacağını duyurarak olaydan ABD'yi sorumlu tuttu.

Tel Aviv yönetimi ise Şam'daki İran konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmedi. İsrail ordusu, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği saldırının ardından hava savunmasını güçlendirmek için yedek askerleri göreve çağıracağını ve bütün askerlerin ev izinlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İsrail'de GPS Karartması Uygulaması

İsrail'de İran'dan gelebilecek muhtemel misilleme için kırmızı alarm verilirken, askerlerin ev iznine çıkması yasaklandı. Ayrıca bugün sabah saatlerinde başkent Tel Aviv dahil orta kesimdeki şehirlerde geniş çaplı GPS karartması uygulanmaya başlandı. Google Haritalar, Waze ve diğer uygulamaları kullananlar kesintiler yaşarken, Tel Aviv'de GPS kullanan sürücülerin önüne Beyrut caddeleri ve sokakları çıktı. Bu durum, ülkede gergin bir atmosferin hakim olduğunu gösteriyor.