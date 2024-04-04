Kanada'da camiye baltalı ve bıçaklı saldırı

Kanada'nın Manitoba eyaletindeki Abu Bakr Al-Siddique Toplum Merkezi isimli camiye, kimliği belirlenemeyen iki kişi tarafından saldırı düzenlendi. Saldırının ardından camide güvenlik önlemleri artırıldı.

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Kanada'da camiye baltalı ve bıçaklı saldırı

Kanada medyasındaki haberlere göre, Winnipeg kentindeki bir cami saldırıya uğradı. İki saldırganın camiye balta ve bıçakla saldırdığı ve içeri girmeye çalıştığı bildirildi. Cami görevlisi Shaqir Shaikh, saldırganların kaçmasından önce polise haber verdiğini belirtti.

'Saldırının Amacının Ne Olduğunu Bilmiyoruz'

CTV News'e konuşan cami görevlisi Shaqir Shaikh, sabah 4.00 civarında birinin elinde balta, diğerinin ise bıçak bulunan iki kişinin camiye zorla girmeye çalıştığını söyledi.

Hemen acil yardım hattı 911'i aradığını belirten Shaikh, polisin olay yerine ulaşmasından önce saldırganların kaçtığını aktardı.

Müslüman toplumunun saldırıdan endişe duyduğunu dile getiren cami yetkilisi Adnan Sıddıki de "Cami cemaati gerçekten üzgün. Saldırının amacının ne olduğunu bilmiyoruz." dedi.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Winnipeg polisini, saldırı hakkında potansiyel olarak nefret odaklı olup olmadığı da dahil olmak üzere, kapsamlı bir soruşturma yürütmeye çağıran Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) Direktörü Stephen Brown, sosyal medyadan yaptığı açıklamada bu konuya dikkat çekti. Cami yönetimi ise ramazan ayı dolayısıyla Müslümanların yoğun ilgi gösterdiği camide güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı.

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