Kiev Belediye Başkanı'ndan açıklama: Patlamalar var, sığınakta kalın

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehirde patlamalar olduğunu duyurdu.

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kiev'de patlamalar var. Sığınaklarda kalın. Başkentin Solomyansk semtindeki konut binaları arasında patlamalar meydana geldi. Peçersk ve Holosiivsk semtlerinde de patlamalar meydana geldi. Yıkım var. Kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri yolda."

Bazı konutlarda ağır hasar meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: AA