Yeni Zelanda ve Tonga 2023'e merhaba dedi
2022 geride kalıyor, dünya 2023'e merhaba diyor. Yeni yıla giren ilk ülkeler Tonga, Kiribati ve Samoa Adaları ile Yeni Zelanda oldu.
Yeni yıla ilk giren ülke ada ülkesi Tonga oldu. Ardından, Büyük Okyanus'taki Kiribati ve Samoa Adaları ile Yeni Zelanda 2023'e girdi.
Yeni Zelanda yeni yılı, Auckland Harbour Bridge üzerinde ışık gösterisi ve Auckland Sky Tower'da havai fişek gösterisi ile karşıladı.
Avustralya Türkiye saati ile 16'da yeni yıla girecek. Onu, Kuzey Kore, Japonya, Hong Kong ve Çin takip edecek.
Rusya, Türkiye ile aynı anda yeni yıla merhaba diyecek. Avrupa ülkeleri ise Türkiye'den iki saat sonra 2023'e girecek.
2023'e son giren yerler Pasifik'te Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Baker (BEYKIR) ve Howland adaları olacak.
Kaynak: Gerçek Gündem
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