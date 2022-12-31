Suriye medyası: Türkiye, Suriye'deki tüm askerlerini çekmeyi kabul etti

GERÇEK GÜNDEM - Moskova'da gerçekleşen Türkiye-Suriye-Rusya savunma bakanları arasındaki sürpriz toplantının ardından Suriye medyasından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Al-Watan gazetesinin Şam'daki bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, görüşmelerin ardından Türkiye, Suriye'deki tüm askeri birliklerini çekmeyi kabul etti.

Gazete ayrıca Ankara ve Şam yönetimleri arasında, YPG'nin hem Türkiye hem de Suriye için bir tehdit olduğu yönünde bir fikir birliği olduğunu öne sürdü.

Toplantıda üzerinde anlaşılan konuların hayata geçirilmesi için Türkiye, Rusya ve Suriye arasında özel bir üçlü komisyon kurulacağı ifade edildi.

AKAR: HER ŞEYİN BİR ANDA ÇÖZÜLMESİ BEKLENEMEZ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan geçtiğimiz günlerde Moskova'ya bir ziyaret düzenleyerek burada Suriyeli mevkidaşlarıyla görüşmüşlerdi.

Akar dün bir grup gazeteciyle yaptığı görüşmede, "Bu toplantıda her şeyin bir anda çözülmesi beklenemez. Taraflar orada görüşlerini söylediler. Açık ve net şekilde bizim toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğumuzu, işgal gibi niyetimizin olmadığını fakat 2011'den sonraki gelişmeler çerçevesinde sınırdaki yerleşim yerlerinde sıkıntıların olduğunu, insanların sokağa çıkamaz hale geldiğini belirttik" ifadelerini kullandı.

Akar, Türkiye'nin kara operasyonu planında bir değişiklik olup olmadığı yönünde gelen soruya, "Operasyon planımızla ilgili Cumhurbaşkanımız da biz de kendimizi bağlayıcı bir ifade kullanmıyoruz. Hak ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak, güvenliğimizi ve savunmamızı sağlamak için ne gerekirse yaptık, yaparız, biz bunu diyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, kara operasyonu konusunda Suriye ile birlikte bir hareket ihtimalinin sorulması üzerine şunları söyledi:

"Bu görüşmeler sonunda savunma ve güvenlik ile ilgili sorunlarımızı giderebilirsek, ihtiyaçlarımızı karşılayabilirsek gayet tabii..."