Kate Hudson: Ölü insanları görebiliyorum

Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir'in (How to Lose a Guy in 10 Days) yıldızı, 7 Mayıs Salı günü katıldığı Sirius XM'in The Howard Stern Show programında kendi deyimiyle altıncı hissi hakkında konuştu. Hudson, sunucu Howard Stern'in kendisinin ve ünlü annesi Goldie Hawn'ın "ölü insanlar görüp göremediğini" sorması üzerine "Her şeyi görebiliyorum" dedi.

Independent Türkçe haberine göre Stern, Hudson'ın hayatını kaybetmiş babasının hayaletini görüp göremediğini şakayla karışık sorunca, 45 yaşındaki oyuncu yeteneklerinin esasen ruhani varlıklardan gelen "mesajlardan" ve tarot kartlarını okumaktan ibaret olduğunu açıkladı.

Küçük bir kızken aslında epey çılgındım çünkü sürekli hayaletler görürdüm.

Biraz Altıncı His (The Sixth Sense) gibiydim, 'Ölü insanlar görüyorum' gibi. Küçükken biraz böyleydim.

Sunucu daha sonra Hudson'dan ölümden sonraki yaşam hakkında "biraz umut" vermesini istedi ve Şöhrete İlk Adım'ın (Almost Famous) oyuncusu bunun hayal edebileceğimizden "daha bilimsel" olduğunu itiraf etti.

Hudson, "[Öbür dünyanın] çok fazla boyutlu olduğuna inanıyorum ve her şeyi bilmemiz gerektiğini düşünüyoruz ama bilmiyoruz ve bunu oraya gittiğimizde göreceğiz ancak bence çok tuhaf fakat güzel olacak" diye ekledi.

Üç çocuk annesi, medyum niteliklerinden daha önce de bahsetmişti. Hudson, 2014'te Alan Carr'ın Chatty Man Show programında, bir keresinde "yüzü olmayan bir kadın hayaleti" gördüğünü açıklamıştı.

"Bu gerçekten tüyler ürperticiydi" demişti.

Görünüşe göre psişik yetenekleri aileden geliyor, zira Hudson, Hawn'ın da hayalet gördüğünü paylaşmıştı. "Ben ve annem Goldie ölü insanları görebiliyoruz" diye eklemişti.