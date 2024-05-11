Yemen’de on binlerce kişi Gazze’ye destek gösterisi düzenledi

Yemen'in çeşitli kentlerinde on binlerce kişi sokağa çıkarak, İsrail'in Refah kentine yönelik saldırıları ve kara işgali protesto etti.

Son Güncelleme:
Yemen’de on binlerce kişi Gazze’ye destek gösterisi düzenledi

Yemen'in başkenti Sana'nın yanı sıra Taiz, Hudeyde, Sada, Hacce ve El-Beyda kentlerinde İsrail'in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri düzenlendi.

Filistin'e Destek için Halk Komitesinin çağrısıyla Aden'in merkezindeki Cemal Abdunnasır Caddesinde toplanan çok sayıda kişi İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye destek gösterisinde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının kınandığı gösteride, "Sizinleyiz.. Size desteğiz", "Taiz'den Gazze'ye... Yanınızdayız." yazılı pankartlar açıldı.

Başkent Sana'da Husilerin çağrısına karşılık veren on binlerce kişi de cuma namazı sonrası Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlendi.

Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, "Gazze kazanana kadar savaşımız devam edecek, Gazze'nin yanındayız" şeklinde destek sloganları attı.

ABD'de Filistin saldırıları sürüyor: Polis, Chicago'da eylem yapan öğrencileri gözaltına aldıABD'de Filistin saldırıları sürüyor: Polis, Chicago'da eylem yapan öğrencileri gözaltına aldıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Yemen Gazze İsrail Filistin
Son Güncelleme:
BM Genel Kurulu'nun Filistin kararının ardından Hamas'tan ilk açıklama: Çabaları yoğunlaştırın BM Genel Kurulu'nun Filistin kararının ardından Hamas'tan ilk açıklama: Çabaları yoğunlaştırın
QNB Finansbank’ta mayıs promosyonu zamlandı. Emeklilere ek ödeme var QNB Finansbank’ta mayıs promosyonu zamlandı. Emeklilere ek ödeme var
Kuzey yarım küre için güçlü 'Jeomanyetik Fırtına' uyarısı Kuzey yarım küre için güçlü 'Jeomanyetik Fırtına' uyarısı
ATV'den kötü haberler gelmeye devam ediyor. Apar topar bir dizi daha bitiyor ATV'den kötü haberler gelmeye devam ediyor. Apar topar bir dizi daha bitiyor
ÇOK OKUNANLAR
Kuzey yarım küre için güçlü 'Jeomanyetik Fırtına' uyarısı Kuzey yarım küre için güçlü 'Jeomanyetik Fırtına' uyarısı
Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar'ın çıkışı sosyal medyanın gündeminde: Kadınların söz hakkının olmadığı yerde konuşmam Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar'ın sözleri, sosyal medyada gündem oldu
Şırnak-Cizre yolu trafiğe kapatıldı Şırnak-Cizre yolu trafiğe kapatıldı
Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole uçtu: 25 kişi yaralandı Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole uçtu: 25 kişi yaralandı
İsrail ordusu Lübnan'a hava saldırısı düzenledi İsrail ordusu Lübnan'a hava saldırısı düzenledi