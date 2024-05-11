BM Genel Kurulu'nun Filistin kararının ardından Hamas'tan ilk açıklama: Çabaları yoğunlaştırın

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun Filistin'e BM üyeliği ve ilave haklar talep eden karar tasarısını kabul etmesini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

BM Genel Kurulu'nun Filistin kararının ardından Hamas'tan ilk açıklama: Çabaları yoğunlaştırın

Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun Filistin'e BM üyeliği ve ilave haklar talep eden karar tasarısını kabul etmesini memnuniyetle karşıladı. Hamas, bu kararı Filistin halkının meşru haklarının kabulü ve uluslararası toplumun desteğinin göstergesi olarak değerlendirdi.

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, “Bu kararı, Filistin halkımızın meşru haklarını elde etmesi gerekliliğinin bir kabulü ve halkımıza karşı yürütülen imha savaşına destek veren ABD iradesi karşısında, uluslararası tarafların halkımızın çevresinde kenetlenmesinin bir teyidi olarak görüyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, dünya ülkelerine çabalarını yoğunlaştırma, özgürlük ve kendi kaderini tayin hakkını elde etmek isteyen Filistin halkına her türlü desteği sağlama çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

İsrail ordusu Lübnan'a hava saldırısı düzenledi İsrail ordusu Lübnan'a hava saldırısı düzenledi
Çöp diye atıyoruz. Yumurta kabuklarıyla ne yapılır? O soruna çok iyi geliyormuş... Çöp diye atıyoruz. Yumurta kabuklarıyla ne yapılır? O soruna çok iyi geliyormuş...
Kuzey yarım küre için güçlü 'Jeomanyetik Fırtına' uyarısı Kuzey yarım küre için güçlü 'Jeomanyetik Fırtına' uyarısı
Kanal D'den beklenmedik hamle. Arka Sokaklar'a katılan yeni oyuncu duyuruldu Kanal D'den beklenmedik hamle. Arka Sokaklar'a katılan yeni oyuncu duyuruldu
ÇOK OKUNANLAR
Kuzey yarım küre için güçlü 'Jeomanyetik Fırtına' uyarısı Kuzey yarım küre için güçlü 'Jeomanyetik Fırtına' uyarısı
Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar'ın çıkışı sosyal medyanın gündeminde: Kadınların söz hakkının olmadığı yerde konuşmam Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar'ın sözleri, sosyal medyada gündem oldu
Şırnak-Cizre yolu trafiğe kapatıldı Şırnak-Cizre yolu trafiğe kapatıldı
Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole uçtu: 25 kişi yaralandı Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole uçtu: 25 kişi yaralandı
İsrail ordusu Lübnan'a hava saldırısı düzenledi İsrail ordusu Lübnan'a hava saldırısı düzenledi