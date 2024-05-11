BM Genel Kurulu'nun Filistin kararının ardından Hamas'tan ilk açıklama: Çabaları yoğunlaştırın

Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun Filistin'e BM üyeliği ve ilave haklar talep eden karar tasarısını kabul etmesini memnuniyetle karşıladı. Hamas, bu kararı Filistin halkının meşru haklarının kabulü ve uluslararası toplumun desteğinin göstergesi olarak değerlendirdi.

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, “Bu kararı, Filistin halkımızın meşru haklarını elde etmesi gerekliliğinin bir kabulü ve halkımıza karşı yürütülen imha savaşına destek veren ABD iradesi karşısında, uluslararası tarafların halkımızın çevresinde kenetlenmesinin bir teyidi olarak görüyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, dünya ülkelerine çabalarını yoğunlaştırma, özgürlük ve kendi kaderini tayin hakkını elde etmek isteyen Filistin halkına her türlü desteği sağlama çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA