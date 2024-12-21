Karikatür Nedeniyle Başı Kesilerek Öldürülmüştü: Fransız Öğretmen Cinayeti Davasında Karar Çıktı

Fransa'da Samuel Paty, 2020 yılının Ekim ayında Paris yakınlarındaki okulunda ifade özgürlüğü konulu bir ders sırasında Hz. Muhammed'e ait karikatürler göstermişti. Bu olay sosyal medyada hızla yayılan dezenformasyonla büyüyerek Paty’yi hedef haline getirdi. 16 Ekim günü Anzorov okulun önünde Paty’yi öldürdü. Saldırgan olay yerinde polis tarafından vurularak öldürüldü.

Paty’nin 18 yaşındaki Abdoullakh Anzorov tarafından başı kesilerek öldürülmesiyle ilgili davada karar çıktı. Mahkeme, nefret kampanyasında rolleri olduğu belirlenen sekiz sanığa 1 ile 16 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.

7 ERKEK VE 1 KADIN SUÇLU

Davada yedi erkek ve bir kadın suçlu bulundu. Saldırganın silah almasına yardım eden iki arkadaşı 16 yıl hapis cezası aldı. Paty’yi hedef gösteren sosyal medya kampanyasını başlatan Brahim Chnina 13 yıl; ona destek veren Abdelhakim Sefrioui ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca saldırganın mesajlaştığı radikal gruptaki dört kişi de 1 ile 5 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.

'PLANDAN HABERDAR DEĞİLDİK'

Sanıklar, Anzorov’un saldırı planından haberdar olmadıklarını savundu. Ancak mahkeme, sanıkların nefret söylemleri ve eylemlerinin cinayeti teşvik ettiğine karar verdi.

Samuel Paty’nin öldürülmesi, Fransa’da büyük tepki toplamış ve ifade özgürlüğüne destek için on binlerce kişinin katıldığı yürüyüşler düzenlenmişti.

Kaynak: Haber Merkezi