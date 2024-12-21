Ukrayna'dan Rusya'ya Peş Peşe Saldırılar

Ukrayna, Rusya'nın kazan kentini 3 kez dronelarla vurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıların farklı yönlerden 3 dalga halinde geldiği kaydedildi.

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Ukrayna'dan Rusya'ya Peş Peşe Saldırılar

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken, taraflar birbirlerini vurmaya devam ediyor. Son olarak, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kazan kentindeki bir binaya dronla gerçekleştirdiği saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Ukrayna'dan Rusya'ya Peş Peşe Saldırılar - Resim : 1
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun 07.40'tan 09.20'ye kadar uçak tipi insansız hava araçları (İHA) ile Kazan kentindeki sivil altyapıya farklı yönlerden 3 dalga halinde saldırı düzenlediği kaydedildi.

Ukrayna'dan Rusya'ya Peş Peşe Saldırılar - Resim : 2

3 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, 3 İHA'nın ise elektronik harp sistemleriyle engellendiği belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir İHA'nın binaya isabet ettiği, çarpmayla birlikte binadan alev topu yükseldiği ve büyük hasar meydana geldiği görüldü.

Kaynak: İHA

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