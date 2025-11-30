Karadeniz'de Gerilim Tırmandı! Dışişleri'nden Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz’de iki tankere düzenlenen saldırılar sonrası 'ciddi risk' uyarısı yaptı. Bakanlık, savaşın Karadeniz’e yayılmasını önlemek için ilgili taraflarla temasların sürdüğünü duyurdu.

Karadeniz'de Gerilim Tırmandı! Dışişleri'nden Açıklama
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Karadeniz’de Gambiya bayraklı 'KAIROS' ve 'VIRAT' isimli iki ticari tankere yönelik düzenlenen saldırılar hakkında açıklama yaptı. Keçeli, saldırıların Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi içinde meydana geldiğini belirterek, olayların bölgedeki seyir, can, mal ve çevre güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.

TEMASLAR YOĞUNLAŞTI

Bakanlık, saldırıların zamanlamasına ve bölgede artan tansiyona dikkat çekerek, Karadeniz’de son dönemde giderek karmaşıklaşan güvenlik ortamının yakından takip edildiğini aktardı. Keçeli, “Karadeniz’de savaşın daha geniş bir alana yayılmasının önlenmesi, deniz ticaret yollarının kesintiye uğramaması ve ülkemizin bölgesel ekonomik çıkarlarının korunması en öncelikli yaklaşımımızdır” ifadelerini kullandı. Açıklamada, saldırıların ardından Ankara’nın ilgili tüm taraflarla hızlı temas kurduğu, diplomatik ve askeri kanallar üzerinden bilgi paylaşımının sürdüğü belirtildi. Türkiye’nin, Karadeniz’in çatışma alanına dönüşmesini engellemeye yönelik diplomatik girişimlerini yoğunlaştırdığı kaydedildi.

