Kanser teşhisi konan Kral 3. Charles, Paskalya ayininde: Kate ve William katılmadı

İngiltere Kralı 3'üncü Charles, bugün Windsor Kalesi'ndeki St George's Şapel'inde düzenlenen Paskalya ayinine katıldı. Bu, 73 yaşındaki Kral 3'üncü Charles'ın şubat ayında kendisine kanser teşhisinin konulduğunu açıklanmasından bu yana ilk defa kamuoyuna açık bir şekilde düzenlenen bir kraliyet etkinliğine katılması oldu.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Kraliçe Camilla ile birlikte şapele gelen Charles, burada halkı selamladı. Charles, şubat ayında Buckingham Sarayı'nın kendisine kanser teşhisi koyulduğunu açıklamasından bu yana kamusal etkinliklere katılmıyordu. Ocak ayında prostat ameliyatı olan ve sonrasında ne kanseri olduğu konusunda açıklama yapılmayan Kral Charles'ın kanser tedavisi gördüğü bildirilmişti.

PRENS WILLIAM, AYİNE KATILMADI

Kral 3'üncü Charles, bugün düzenlenen Paskalya ayinine katılırken, eşi Galler Prensesi Kate'e de kanser teşhisi konulduğu açıklanan oğlu Prens William Paskalya ayinine katılmadı.

Ocak ayında karın bölgesinden ameliyat olan, sonrasında sağlık durumu ve nerede olduğu bir dizi spekülasyona konu olan Kate Middleton, paylaştığı bir video mesajla kanser tedavisi gördüğünü açıklamış, onun açıklamasında da ne kanseri olduğu bilgisi yer almamıştı.

Öte yandan, Kral 3'üncü Charles, kanser teşhisi sonrası süreçte kamuoyuna açık olmayan, yabancı yetkilileri karşılama ve Başbakan Rishi Sunak'la düzenli toplantılar yapma gibi görevlerini sürdürüyor. Charles, geçen hafta Kutsal Perşembe (Maundy Thursday) ayinine katılmamış, ilettiği sesli mesajda orada olamadığı için duyduğu üzüntüyü dile getirerek halka mutlu bir Paskalya dileklerini iletmişti.