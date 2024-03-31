Bulgaristan ve Romanya, Schengen'e dahil edildi

Bulgaristan ve Romanya, Avrupa Birliği'nin vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e dahil edildi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün itibarıyla hava ve deniz sınırı kontrollerinin kaldırıldığını duyurdu.

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Bulgaristan ve Romanya, Schengen'e dahil edildi

Bulgaristan ve Romanya, Avrupa Birliği'nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e dahil edildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X üzerinden yaptığı açıklamada, Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e katıldığını, bugün itibarıyla hava ve deniz sınırı kontrollerinin kaldırıldığını duyurdu.

Von der Leyen, bunun, Avrupa çapında milyonlarca AB vatandaşına fayda sağlayacağını, Schngen bölgesini daha güçlü kılacağını ifade etti.

AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson da bir sonraki aşamada kara sınırlarındaki kontrollerin de kaldırılacağını, bunun sene boyunca üye ülkeler arasındaki görüşmelerde ele alınacağını bildirdi.

ANLAŞMA, 2023 YILINDA SAĞLANMIŞTI

Romanya ve Bulgaristan, 2007'de AB'ye üye olmuştu.

Avusturya, uzun süredir, düzensiz göçün artabileceği kaygısıyla iki ülkenin Schengen'e dahil olmasına karşı çıkıyordu. Anlaşma, geçen yıl sonu sağlanmıştı.

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