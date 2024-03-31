Amy Winehouse'un 17 sterlinlik bale ayakkabıları 7 bin 500 sterline satılıyor

T24'te yer alan habere göre, 2011 yılında 27 yaşındayken hayatını kaybeden yıldızın 17 sterlinlik saten bale ayakkabıları, 17 bin 500 sterline satılacak.

Amy'nin kıyafetlerinden oluşan bir gardırobun tamamı, 2021 yılında ABD'de Julien's Auction'dan satın alan aynı satıcı tarafından satışa çıkarıldı. Amy'nin bazı eşyaları üç yıl önce müzayede evi tarafından satılmış ve elde edilen 4 milyon dolarlık gelirin yüzde 30'u Amy Winehouse Vakfı'na bağışlanmıştı.

Vakıf, şarkıcının ailesi tarafından bağımlılıkla mücadele eden savunmasız genç yetişkinleri desteklemek amacıyla kurulmuştu.

Amy'nin 2011 Avrupa turnesi için özel olarak dikilen ancak trajik ölümü nedeniyle hiç giyilmeyen siyah-beyaz bambu desenli elbise de 10 bin sterline alıcı buldu.

Amy'ye ait yoga ve bale DVD'leri de satışta yer alırken, fiyatları 250 ila 320 sterlin arasında değişti. Satış, önümüzdeki ay İngiltere'deki sinemalarda gösterime girecek olan yeni biyografik film Back To Black'e yönelik tepkilerin hemen ardından geldi.