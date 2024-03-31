ABD'de küçük uçak düştü: 2 ölü

ABD'de küçük uçak düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

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ABD'de küçük uçak düştü: 2 ölü

ABD'nin California eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

​​​​​​​Truckee Polis Departmanının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meydana gelen küçük uçak kazasının detaylarına yer verildi.

Açıklamada, "Socata TBM" tipi tek motorlu uçağın Truckee Tahoe Havaalanı'na inmeye çalışırken California eyaletinde bulunan Truckee kasabası yakınlarına düştüğü kaydedildi.

Kaza sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ve Federal Havacılık İdaresi'nin kazaya ilişkin ortak soruşturma yürütecekleri ifade edildi.

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