Oyuncu Chance Perdomo 27 yaşında hayatını kaybetti

T24'ün aktardığına göre, Netflix dizisi Chilling Adventures of Sabrina'daki rolüyle tanınan 27 yaşındaki oyuncu Chance Perdomo,bir motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

İngiliz-Amerikalı yıldız Los Angeles'ta doğdu ve Southampton'da büyüdü. 2019 Bafta Televizyon ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülüne aday gösterildi.

Menajeri tarafından yapılan açıklamada, "Yaşama karşı doyumsuz iştahı, onu tanıyan herkes tarafından hissedildi" dedi.

Kazanın detaylarına ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı. Perdomo, Netflix dizisinde büyücü Ambrose Spellman'ı oynamanın yanı sıra, Amazon Prime'ın süper kahraman dizisi Gen V'te de Andre Anderson rolünü canlandırdı.

Hukuk okuyan Perdomo, oyunculuk kariyerine 2017 yılında CBBC dizisi Hetty Feather'da rol alarak başladı. Chilling Adventures of Sabrina'daki rolüyle 2019'da Bafta'nın "Çığır Açan İngilizleri" arasında gösterildi.

Aynı yıl en iyi erkek oyuncu Bafta'sına aday gösterildikten sonra Perdomo BBC Newsbeat'e, Londra'da kuryelik yapan Jerome Rogers'ın borç batağına saplanıp canına kıymasını konu alan belgesel "Killed by My Debt'e" gelen tepkilerden "çok etkilendiğini" söyledi.

Perdomo, o dönemde Southern Daily Echo'ya verdiği demeçte, "Şu anda bulunduğum yere şöhret için değil, sadece oyunculuğa olan tutkum sayesinde geldim" dedi.