Kanada'dan vize kararı: Sınır getirilecek

Kanada, son yıllarda yaşanan konut sıkıntısı nedeniyle ülkeye yabancı öğrenci alımına iki yıllık bir sınır getirileceğini duyurdu.

Kanada'dan vize kararı: Sınır getirilecek

Kanada, son yıllarda ülke çapında yaşanan hızlı nüfus artışının konut sıkıntısını ağırlaştırması sebebiyle ülkeye yabancı öğrenci alımına iki yıllık bir sınır getirileceğini duyurdu.

Hükümet verilerine göre Kanada geçen yıl yaklaşık 1 milyon yabancı öğrenciye vize verdi. Kanada Göçmenlik Bakanı Marc Miller, hükümetin öğrenci vizelerine getireceği iki yıllık geçici sınırlama sonucunda 2024 yılında yaklaşık 364 bin vize verilmesinin planlandığını açıkladı.

Hükümet, aynı zamanda yabancı öğrencileri kendi ülkelerine dönmeye teşvik etmek amacıyla lisansüstü çalışma izinlerine de sınırlamalar getirileceği bilgisini paylaştı. Lisansüstü eğitim sonrası verilen çalışma izinlerinden artık eşlerin faydalanamayacağı, kabul edilen yeni çalışma izni başvurularının da yeniden değerlendirilmeye alınacağı açıklandı. Hükümet, ülke çapında yaşanankira krizinin yanı sıra bazı kurumların sağladığı eğitimin kalitesinden de endişe duyduğunu belirtti.

Uluslararası öğrenciler Kanada ekonomisine yılda yaklaşık 22 milyar Kanada Doları (16,4 milyar ABD Doları) katkıda bulunmakta. Yeni sınırlama, öğrenci akışının devam edeceği düşüncesiyle kampüslerini genişleten eğitim kurumlarını ise endişelendirdi.

Hükümet, özellikle en kalabalık eyalet olan Ontario'da, uluslararası öğrencilerden kaynaklanan bir geçici işçi sıkıntısı yaşanacağını tahmin ediyor.

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