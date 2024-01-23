ABD ve İngiltere Husilere karşı yeni saldırı başlattı

BBC’nin aktardığına göre yetkililer CBS News’e, saldırıların radarlar da dahil olmak üzere çeşitli hedefleri hedef aldığını söyledi.

Pazartesi gün yapılan saldırılara USS Eisenhower uçak gemisine ait ABD savaş uçaklarının da katıldığı bildirildi.

İki ABD’li savunma yetkilisi, daha önce son saldırıların çoğunun Husilerin fırlatmaya hazırlandığına ‘inanılan’ füzeleri hedef aldığını söyledi.

Bu, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Pazartesi günü erken saatlerde yaptığı konuşmanın ardından geldi.

Söz konusu saldırı ABD'nin Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik sekizinci saldırısı.

Bu, 11 Ocak'ta gerçekleştirilen saldırılardan sonra İngiltere ile düzenlenen ikinci ortak operasyon.

İran destekli Husiler, önemli Kızıldeniz ticaret yolundan geçen, İsrail'e bağlı olduğunu söyledikleri gemileri hedef alıyor. ABD ve İngiltere daha önce rotayı korumaya çalıştıklarını açıklamıştı.

Husiler, İsrail'in Gazze'deki askeri kara operasyonuna yanıt verdiklerini söyleyerek Kasım ayında ticari gemilere saldırmaya başlamıştı.

HUSİLER DE DUYURDU

Husilere ait Ensarullah internet sitesinde verilen son dakika haberinde, "ABD-İngiliz güçlerinden başkent Sana'ya saldırı" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan bölge sakinlerinden alınan bilgiye göre, bir savaş uçağının başkent Sana semalarında uçmasıyla eş zamanlı olarak başkentin kuzey bölgelerinde şiddetli patlamalar meydana geldi.