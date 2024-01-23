İsrail'den Hamas'a yeni 'ateşkes' teklifi

İsrail, Hamas'a tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında 2 aylık yeni bir 'ateşkes' teklif etti. Hamas’tan henüz açıklama gelmedi.

İsrail'den Hamas'a yeni 'ateşkes' teklifi

İsrail'in Hamas'a elindeki bütün rehinelerin serbest bırakılması koşuluyla Gazze'de 2 aylık geçici ateşkes teklif ettiği öne sürüldü.

ABD merkezli Axios haber sitesinin iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı habere göre İsrailli yetkililer Hamas'tan yanıt beklediklerini ancak önümüzdeki günlerde ateşkes planında ilerleme kaydedilebileceğini dile getirdi.

Henüz Hamas’tan ve Tel Aviv yönetiminden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Etiketler
Gazze Hamas İsrail
TOKİ’den ayda 4000 TL'ye ev satışa çıkarıldı! Ev almak isteyenlere müjde TOKİ’den ayda 4000 TL'ye ev satışa çıkarıldı! Ev almak isteyenlere müjde
Kırgızistan'da 7 büyüklüğünde deprem Kırgızistan'da 7 büyüklüğünde deprem
ABD’ye ait gemiye Aden Körfezi'nde saldırı ABD’ye ait gemiye Aden Körfezi'nde saldırı
Birçok kişi yanlış yapıyormuş... Kabak tatlısını bala dönüştüren tüyo Birçok kişi yanlış yapıyormuş... Kabak tatlısını bala dönüştüren tüyo
ÇOK OKUNANLAR
TİP, 24 belediye başkan adayını açıkladı TİP, 24 belediye başkan adayını açıkladı
İsrail'den Hamas'a yeni 'ateşkes' teklifi İsrail'den Hamas'a yeni 'ateşkes' teklifi
Laf taşımayı hobi haline getirmişler: En dedikoducu 5 burç açıklandı En dedikoducu 5 burç açıklandı
En zeki burçlar belli oldu! Bakın listenin başında hangi burç var... En zeki burçlar belli oldu!
Emekli kök maaşı değişiyor: Hesaplamalar başladı Emekli kök maaşı değişiyor