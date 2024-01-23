İsrail'den Hamas'a yeni 'ateşkes' teklifi

İsrail'in Hamas'a elindeki bütün rehinelerin serbest bırakılması koşuluyla Gazze'de 2 aylık geçici ateşkes teklif ettiği öne sürüldü.

ABD merkezli Axios haber sitesinin iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı habere göre İsrailli yetkililer Hamas'tan yanıt beklediklerini ancak önümüzdeki günlerde ateşkes planında ilerleme kaydedilebileceğini dile getirdi.

Henüz Hamas’tan ve Tel Aviv yönetiminden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.