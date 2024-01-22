Kırgızistan'da 7 büyüklüğünde deprem

Kırgızistan'da merkez üssü Kızıl-Su olan 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), ilk olarak Kırgızistan Kızıl-Su olarak açıkladığı sarsıntının merkez üssünü Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Aykol kasabası olarak güncelledi.

Kurumun internet sitesinden verilen bilgiye göre, TSİ 21.09’da Aykol kasabası merkezli 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 13 kilometre derinliğinde olduğu bilgisi verilirken, yaklaşık yarım saat içinde bölgede 5,1, 5,5 ve 5,0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar gerçekleşti.

Deprem başta Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan olmak üzere bölge ülkelerinde de hissedildi.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te şiddetli sarsıntıdan ötürü halk paniğe kapılarak evlerini terk etti ve sokaklara çıktı.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 00.09’da meydana gelen deprem sonucunda ülke genelinde hasar ve can kaybının olmadığını aktardı.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı da depremin, Almatı’da 4 büyüklüğünde hissedildiğini açıkladı.