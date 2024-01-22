Antisemitizm ile suçlanan Elon Musk'tan Auschwitz'e ziyaret

Milyarder iş insanı Elon Musk, oğluyla birlikte Polonya'daki Auschwitz-Birkenau toplama kampının olduğu alanı ziyaret etti.

Nazi Almanyası'nın Yahudi soykırımı sırasında yüzbinlerce Yahudi'yi katlettiği alana yapılan ziyaret, sosyal medya platformu X'in antisemit paylaşımlara ilişkin yaklaşımının ve Musk'ın antisemit bir komplo teorisine desteğini ifade eden açıklamasının eleştirilere sebep olmasından haftalar sonra yapıldı.

BBC'nin haberine göre, Musk, daha sonra söz konusu açıklaması için özür dilemiş ve İsrail'e bir ziyaret yapmıştı. Önde gelen bazı Yahudi liderler de sonrasında Musk'ı Holokost'un en sembolik alanlarından biri olan Auschwitz'e davet etmiş ve burayı 'kendi gözüyle görmesini' istemişti. Bu kapsamda bugün Polonya'ya gelerek 2. Dünya Savaşı sırasında yaklaşık 1 milyonu Yahudi olmak üzere 1,1 milyon insanın öldürüldüğü Auschwitz'e özel bir ziyaret yapan Elon Musk'ın günün ilerleyen saatlerinde Avrupa Yahudi Derneği (EJA) tarafından düzenlenen çevrimiçi bir konferansa da hitap etmesi bekleniyor.

MUSK, AVRUPALI SİYASİ İSİMLERLE GÖRÜŞECEK

Ekim 2022'de Twitter sosyal paylaşım platformunu satın alarak adını 'X' olarak değiştiren Elon Musk, Yahudi toplumlarının beyaz insanlara karşı nefreti körüklediğini söyleyen bir paylaşıma "Gerçekten doğruyu söyledin" yorumunu yazması üzerine Yahudi düşmanlığı ile suçlanmıştı. Sosyal medyadaki eleştirilerin yanı sıra Beyaz Saray'dan da kınama açıklaması gelmişti. Musk ise sonrasında bu yorumun 'hata' olduğunu savunmuş, yaptığı yorumu platformda yaptığı 'en ahmakça şeylerden biri' olarak nitelendirmişti.

EJA, bugünkü ziyarete ilişkin açıklamasında, Musk'ın Polonya'nın Krakow kentinde Avrupa ülkelerinden gelen üst düzey siyasi isimlerle görüşeceğini ve 'Avrupa'yı etkileyen antisemitizmde yaşanan astronomik artışlara çözümleri ele alıp çözüm bulacağını' belirtti. EJA, bu 'rahatsız edici trendin Gazze savaşından bu yana tırmandığını' belirtti.

EJA Başkanı Haham Menachem Margolin, eylül ayında X üzerinden yapılan çevrimiçi bir yayında Musk'ı Auschwitz'e davet etmiş, bunun 'çok güçlü bir ifade olacağını' ve 'Holokost bilinci ile antisemitizm ile mücadeleye çok büyük katkıda bulunacağını' söylemişti. 1979 yılında UNESCO'nun İnsanlığın Kültür Mirası listesine eklediği Aushwitz-Bierkenau ve Yahudi mezarlığı, Auschwitz-Birkenau Devlet Müzesi ve Holokost anma mekânı olarak kamuya açılmıştı.