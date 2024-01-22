Yakınları Hamas'ın elinde esir tutulanlar İsrail Meclis'ini bastı: 'Siz burada rahat oturmayacaksınız'

Yakınları Hamas'ın elinde esir tutulan İsrailliler, Meclis'i bastı. İsrail Meclis'ini basan gruptan bazı kişilerin “Çocuklarımız öldürülürken siz burada oturmayacaksınız" diye bağırdığı duyuldu.

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Yakınları Hamas'ın elinde esir tutulanlar İsrail Meclis'ini bastı: 'Siz burada rahat oturmayacaksınız'

Yakınları Hamas’ın elinde esir olan bir grup, İsrail Meclisini (Knesset) basarak milletvekillerinden yeni bir esir takası mutabakatı için çalışma yapmalarını istedi.

Bir grup esir yakını, güvenlik görevlilerinin engellemelerini aşarak Batı Kudüs’te yer alan İsrail Meclisindeki Maliye Komitesi görüşmesinin yapıldığı salona girdi.

"Onları (esirleri) geri getirin" yazılı tişört giyen ve pankartlar taşıyan göstericiler, Hamas ile yeni bir esir takası yapılası için milletvekillerine çağrıda bulundu.

Sosyal medyaya yansıyan videolarda, esir yakınlarının İsrail Meclisine baskını sırasında tansiyonun zaman zaman yükseldiği görüldü.

Görüntüde esir yakınlarından birinin “Çocuklarımız öldürülürken siz burada oturmayacaksınız" şeklinde bağırdığı duyuldu.

İsrail ordusunun açıklamasına göre, Gazze Şeridi’nde 136 İsrailli esir bulunuyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Batı Kudüs'teki evinin önünde de çadır kurarak protesto yapan esir yakınları, hükümeti halkın güvenliğini sağlamakta başarısız olmakla suçlayor, esirleri kurtarmak için bir an önce anlaşma yapılması çağrısında bulunuyor.

Etiketler
İsrail Filistin Hamas Meclis Sosyal Medya Gazze
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