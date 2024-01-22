ABD’ye ait gemiye Aden Körfezi'nde saldırı

Yemen’deki Husiler, Aden Körfezi’nde ABD’ye ait Ocean Jazz adlı askeri yük gemisine saldırı düzenlediklerini duyurdu.

ABD’ye ait gemiye Aden Körfezi'nde saldırı

Yemen’deki Husiler, Aden Körfezi’nde ABD’ye ait Ocean Jazz adlı askeri yük gemisine saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nde askeri ve ticari gemileri hedef almaya devam ediyor.

HUSİLERDEN AÇIKLAMA

Husiler tarafından yapılan açıklamada, Aden Körfezi’nde ABD’ye ait Ocean Jazz adlı askeri yük gemisine saldırı düzenlediği duyurularak, "Yemen Silahlı Kuvvetleri, ABD ve İngiltere saldırılarına misilleme yapılmasının kaçınılmaz olduğunu ve herhangi bir yeni saldırının cezasız kalmayacağını teyit ediyor" denildi.

ABD tarafı söz konusu saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı. Saldırıda gemide hasar ya da ölen veya yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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