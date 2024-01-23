İsrail'in geçici ateşkes teklifine Hamas'tan yanıt geldi

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail yönetimi, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti. Hamas'tan yanıt geldi.

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İsrail'in geçici ateşkes teklifine Hamas'tan yanıt geldi

Tel Aviv yönetimi, Hamas'a tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında İsrail işgali altındaki Gazze'de 2 aylık geçici ateşkes önerdi.

HAMAS'TAN YANIT

Hamas, Gazze'de katliamı sürdüren İsrail'in esirlerin serbest bırakılması karşılığında iki aylık ateşkes teklifinde bulunduğu iddialarına cevap verdi.

AA'nın aktardığına göre Hamas'ın medya sorumlusu Velid Kilani, İsrail'in bu yönde bir teklifte bulunduğu haberlerini basından okuduğunu ancak henüz Hamas'a ulaşan resmi bir teklif bulunmadığını söyledi.

İsrail'in Katar ve Mısır aracılığıyla ilettiği söylenen teklifin Hamas açısından kabul edilebilir olmadığını ifade eden Kilani, şöyle devam etti: "Direniş (Hamas) daimi ateşkes istiyor. Sınırlı teklifleri reddediyor. Hamas'ın temel şartı savaşın tamamen durması. Bundan sonra esir takası, imar ve yardımların girişi gibi diğer dosyaların konuşulmasına geçilecek. Eğer bu şart onaylanırsa, ateşkesi birkaç saat sonrası veya günler sonrasında görebiliriz. Düşman (İsrail) sınırlı ateşkes istiyor. Bu yeni öneriyi (basından) okudum, iki ay süreli bir ateşkes (teklifinden söz ediliyor). Bu iki ay süresince birkaç aşamalı esir takası operasyonu gerçekleştirileceği söyleniyor. Ancak dediğim gibi direnişin (Hamas) temel şartı, daimi ve kapsamlı bir ateşkestir. Sonrasında esir takası gibi bazı ayrıntılar üzerinde pazarlık yaparız."

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail’in Hamas’a yeni bir “ateşkes” teklifinde bulunduğu kaydedilmişti. Haberde Tel Aviv yönetiminin, Hamas’ın elindeki esirlerin tamamının serbest bırakılması karşılığında Gazze’ye yönelik saldırılarına 2 ay ara vermeyi önerdiği vurgulanmıştı.

Haberde İsrailli yetkililerin Hamas'tan yanıt beklediklerini ancak önümüzdeki günlerde ilerleme kaydedilebileceği konusunda temkinli bir iyimserlik içinde olduklarını vurguladığı aktarıldı.

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