Kanada'da Orman Yangınları Sonrası Büyük Alarm! Tahliyeler Başladı, Olağanüstü Hal İlan Edildi

Kanada’nın Manitoba eyaletinde çıkan orman yangınları sonrasında acil alarm verildi. 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından tahliyeler başladı ve olağanüstü hal ilan edildi.

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Kanada'da Orman Yangınları Sonrası Büyük Alarm! Tahliyeler Başladı, Olağanüstü Hal İlan Edildi

Kanada'nın Manitoba eyaletindeki Whiteshell​​​​​​​ Eyalet Parkı'nda çıkan yangın büyük panik yarattı. Hızla yayılan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, bölgedeki tahliyeler de hız kazandı.

Kanada'da Orman Yangınları Sonrası Büyük Alarm! Tahliyeler Başladı, Olağanüstü Hal İlan Edildi - Resim : 1

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Hızla yayılan orman yangınları nedeniyle bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Olağanüstü hal kararını Manitoba Eyaleti Başbakanı Wab Kinew, duyurdu.

Kinew, ‘Orman yangını olmayan bir bölgede bile olsa kontrolden çıkan herhangi bir yangın, potansiyel olarak kaynakları acil yardıma ihtiyaç duyduğumuz ön hatlardan uzaklaştırabilir’ dedi.

Kanada'da Orman Yangınları Sonrası Büyük Alarm! Tahliyeler Başladı, Olağanüstü Hal İlan Edildi - Resim : 2

KORUMA ALTINDAKİ BÖLGEDE YANGIN

Öte yandan Whiteshell Eyalet Parkı'nın Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) koruma altındaki alanlar kategorisinde bulunduğu öğrenildi.

Yangındaki can kaybı sonrasında Kinew, Manitoba Meclisi'nde bayraklar da yarıya indirildi.

Kaynak: AA-DHA

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