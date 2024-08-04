Kanada Orman Yangını: 1 İtfaiyeci Öldü

Kanada günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Alberta eyaletinde devam eden orman yangınında 1 itfaiyeci ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kanada Orman Yangını: 1 İtfaiyeci Öldü

Kanada orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Alberta eyaletindeki turistik Jasper Milli Parkı'nın merkezinde bulunan turistik Jasper kasabasında alevler hala söndürülemedi.

Kanada Orman Yangını: 1 İtfaiyeci Öldü - Resim : 1Kanada Kraliyet Atlı Polisinden yapılan açıklamada, orman yangınıyla mücadele eden Rocky Mountain House İtfaiye Teşkilatından 24 yaşındaki bir itfaiyecinin ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kanada Orman Yangını: 1 İtfaiyeci Öldü - Resim : 2
Kanada Başbakanı Justin Trudeau sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jasper'daki orman yangınlarıyla mücadele ederken 1 itfaiyecinin hayatını kaybettiği haberi yüreklerimizi dağladı" ifadelerini kullandı.

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Temmuz ayı sonlarında çıkan ve 100 metreye ulaşan alevler nedeniyle kasabanın neredeyse yarısı küle döndü. Eyalette şu anda 120 orman yangını devam ediyor.

Kaynak: İHA

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