Kan Donduran Cinayet... Bir Kadınla Mesajlaşan Asker Sevgilisini Öldürdü

ABD'de 23 yaşındaki bir kadın, madalyalı bir asker olan erkek arkadaşına silahla defalarca ateş etti. Sevgilisinin başka bir kadınla yazışmalarını gören kadının, bu sebeple çıkan kavga sonrası adamı öldürdüğü öğrenildi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Kan Donduran Cinayet... Bir Kadınla Mesajlaşan Asker Sevgilisini Öldürdü

ABD'nin Teksas eyaletinde 23 yaşındaki Tatyana Evans adlı kadın, 28 yaşındaki erkek arkadaşı Geovanni Montague'nin öldürülmesiyle ilişkili olarak 11 Şubat'ta tutuklandı. Polis, Montague'nin 9 Şubat'ta birden fazla kurşun yarası aldığını ve Houston'da annesiyle yaşadığı evinin dışında cansız bedeninin bulunduğunu bildirdi.

Montague ve Evans'ın inişli çıkışlı bir ilişki içinde olduklarını ve "kıskançlık" nedeniyle başlayan bir kavganın cinayetle sonuçlandığını öne süren polis, Evans'ın cinayet gecesi Montague ile başka bir kadından gelen mesajlar hakkında yüzleştiğini söyledi.

Kan Donduran Cinayet... Bir Kadınla Mesajlaşan Asker Sevgilisini Öldürdü - Resim : 1

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Evans'ın sorgulama sırasında Montague'yi öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilirken, adamın "madalyalı" bir ordu gazisi olduğu ve öldüğünde de Amazon şirketi için çalıştığı belirtildi.

Harris County Hapishanesi'nin kayıtlarına göre; Evans'ın kefalet ücreti 250 bin dolar olarak belirlendi ve bir sonraki duruşmasının 3 Nisan'da yapılmasına karar verildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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