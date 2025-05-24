Kan Donduran Ceset Hırsızlığı! Kafatası, Beyin, Deri, Kemik... Hepsini Satmış

ABD'nin en köklü üniversitelerinden Harvard'da yaşanan skandalla ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Üniversitenin morgundan ceset parçaları çalıp satmakla suçlanan Harvard Tıp Fakültesi Morgu Müdürü Cedric Lodge, son duruşmada, bu insan kalıntılarının eyaletler arası taşınmasına ilişkin federal suçlamayı kabul etti.

Pennsylvania Orta Bölgesi Birleşik Devletler Savcılığı'na göre 57 yaşındaki Lodge, bu suçları işlediği sırada görevine devam ediyordu ve beş yıllık bir süre boyunca kafa, beyin, deri, kemik ve diğer insan kalıntıları çalarak daha sonra tıp fakültesinin bilgisi dahilindeki kişilere sattı.

DERİ BİLE SATMIŞ

Hazırlanan iddianamede, Pennsylvania'da yaşayan bir adamın, Lodge'un eşi Denise'e üç yıl boyunca 37 bin 355 dolar ödemesinden sonra, vücut parçalarını ona gönderdikleri iddia edildi. Ayrıca bu ödemelerin PayPal aracılığıyla yapıldığı ve "7 numaralı kafa" ve "Beyinler" gibi notlar içerdiği öne sürüldü.

Cedric Lodge

Diğer yandan Lodge'un Massachusetts'li bir kadına bronzlaştırma amacıyla deri de gönderdiği ortaya çıktı. İddianameye göre aynı kadın, Lodge ile en az bir kez morgda buluştu ve Lodge da ona "parçalara ayrılmış iki yüz" temin etti.

HEPSİ KADAVRALARDAN ALINMIŞ

Federal savcılar, bu parçaların hepsinin öldükten sonra vücutlarını Harvard'a bağışlayan kişilerin kadavralarından alındığını bildirdi. İddiaya göre Lodge, bu kadavraların eğitim için kullanılmasından sonra, kişi veya ailesi arasındaki anlaşmaya göre imha edilmeden önce kaçırıyordu. Harvard Üniversitesi, bağışlanan her bir cesedi, ölen kişinin veya ailesinin isteklerine göre yakmayı, gömmeyi veya iade etmeyi teklif ediyor ve kalıntıların da kaydını tutuyor.

'ONLAR SADECE BİLİM İLERLESİN İSTEMİŞTİ'

Savcı Gerard M. Karam, suçun çok ağır olduğunu vurgulayarak "İnsan kalıntılarının çalınması ve kaçakçılığı bizi insan yapan şeylerin özüne saldırmaktadır. Buradaki kurbanların birçoğunun, kalıntılarının tıp uzmanlarını eğitmek ve bilimde ilerlemek için kullanılmasına izin vermeye gönüllü olmaları durumu daha da korkunç hale getiriyor" dedi.