Trump Tehdit Etti! iPhone Fiyatları 3500 Doları Aşabilir...

Donald Trump’ın iPhone'ların ABD’de üretilmesi konusundaki ısrarı, fiyatların artmasına neden olabilir. Uzmanlar, fiyat artışının büyüklüğü konusunda farklı görüşlere sahip. Peki, Apple, ABD’de üretime başlayacak mı? İşte konuşulanlar...

Onur Özovalı Onur Özovalı
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Trump Tehdit Etti! iPhone Fiyatları 3500 Doları Aşabilir...

iPhone’lar genel olarak yüksek fiyatlarıyla biliniyor ancak uzmanlar yeni gümrük tarifeleri ve Başkan Donald Trump’ın iPhone’ların ABD’de üretilmesi yönündeki ısrarının, fiyatların daha da artmasına yol açabileceğini söylüyor.

TRUMP'TAN TEHDİT

Trump, Apple CEO’su Tim Cook’u adeta tehdit etti ve iPhone’ların ABD’de üretilmemesi durumunda yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Trump Tehdit Etti! iPhone Fiyatları 3500 Doları Aşabilir... - Resim : 1

FİYATLAR FIRLAYACAK

Uzmanlar, tarifelerin iPhone fiyatlarına nasıl yansıyacağı ve Apple’ın ABD’de üretime başlamasının ne kadar zaman alacağı konusunda farklı görüşlere sahip. Yeni gümrük tarifeleriyle iPhone’un fiyatının 3.500 dolara (Yaklaşık 136.105.00 TL) çıkabileceği belirtiliyor. Öte yandan, fiyatların yalnızca 100-200 dolar bandında artacağını savunanlar da var.

APPLE ÜRETİMİ ABD'YE TAŞIR MI?

Apple’ın üretimi ABD’ye kaydırma planı ise belirsizliğini koruyor. Trump önceki döneminde Apple’ın ABD’de üç fabrika açma sözü verdiğini ancak bunun gerçekleşmediğini hatırlatırken, böyle bir geçişin en az 5-10 yıl süreceği ve yakın vadede gerçekleşmesinin zor olduğu konuşuluyor.

Trump Tehdit Etti! iPhone Fiyatları 3500 Doları Aşabilir... - Resim : 2

ÖZEL VERGİ ALACAK

Apple’ın gelecekte karşılaşabileceği gümrük vergisi tehditleri arasında, Trump yönetiminin karşılıklı gümrük muafiyetlerini tamamen kaldırması ya da sadece Hindistan’dan ABD’ye getirilen iPhone’lara özel vergi uygulaması bulunuyor. Apple, Hindistan’da üretim yaparak tarifelerden kaçınmaya çalışırken, bu adımlar hem Apple’ı hem de diğer telefon üreticilerini doğrudan etkileyebilir.

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