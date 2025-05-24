Avrupa'da Bir Caddeye Atatürk’ün Adı Verildi

Malta’nın Marsa kasabasında bir caddeye Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adı verildi. Caddenin girişine, Atatürk’ün barış vurgusu taşıyan sözü üç dilde yazıldı. Açılış, 19 Mayıs’ta gerçekleştirildi.

Avrupa'da Bir Caddeye Atatürk’ün Adı Verildi

Malta’nın Marsa kasabasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ismi bir caddeye verildi. Caddenin, Marsa’daki Türk Şehitliği’nin yakınında yer alması, anlamını daha da pekiştirdi. Girişine yerleştirilen levhada Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözü Türkçe, Maltaca ve İngilizce olarak yazıldı.

Avrupa'da Bir Caddeye Atatürk’ün Adı Verildi - Resim : 1

19 MAYIS'TA AÇILDI

Caddenin isimlendirilmesi, Türkiye ve Malta arasındaki dostane ilişkilerin bir göstergesi olarak değerlendirildi. Türkiye’nin Valetta Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, caddenin açılışının merhum Büyükelçi Erdeniz Şen’in arzusu doğrultusunda planlandığı belirtildi. Açılışın özellikle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na denk getirilmesi de dikkat çekici bir detay oldu.

Törene Malta ve Türk makamlarından temsilciler ile vatandaşlar katılırken, Atatürk’e gösterilen bu uluslararası saygı katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Türkiye’nin modernleşme liderine duyulan bu takdir, tarihi bir jest olarak hafızalara kazındı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Mustafa Kemal Atatürk Malta
FBI'dan iPhone ve Android Kullanıcılarına Kritik Uyarı! Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Şaşırttı FBI'dan iPhone ve Android Kullanıcılarına Kritik Uyarı! Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Şaşırttı
Almanya'da Tren İstasyonunda Bıçaklı Saldırı: 18 Yaralı Almanya'da Tren İstasyonunda Bıçaklı Saldırı... 18 Yaralı
Kurban Kesmek Kimlere Vacip? Diyanet İşleri Başkanlığı Açıkladı Kurban Kesmek Kimlere Vacip? Diyanet İşleri Başkanlığı Açıkladı
Trump Tehdit Etti! iPhone Fiyatları 3500 Doları Aşabilir... Trump Tehdit Etti! iPhone Fiyatları 3500 Doları Aşabilir...
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin En İyi Devlet Üniversiteleri Belli Oldu: Zirve El Değiştirdi Türkiye'nin En İyi Devlet Üniversiteleri Belli Oldu: Zirve El Değiştirdi
Çiçekten Meyveye Dönüşüyor, Gram Gram Satılıyor: Hasat Eden Köşeyi Dönüyor, Her Paketi Para Basıyor Çiçekten Meyveye Dönüşüyor, Gram Gram Satılıyor: Hasat Eden Köşeyi Dönüyor, Her Paketi Para Basıyor
Bebek, Nişantaşı, Moda, Etiler, Cihangir Değil: İstanbul'un En Pahalı Mahallesi Değişti! Popüler İlçelerin Hepsini Solladı Bebek, Nişantaşı, Moda, Etiler, Cihangir Değil: İstanbul'un En Pahalı Mahallesi Değişti
Fenerabahçe'de Aziz Yıldırım'ın Adaylık Kararı Belli Oldu Fenerabahçe'de Aziz Yıldırım'ın Adaylık Kararı Belli Oldu
Ünlü Restoran Zinciri İflas Etti: Yüzlerce Şubesini Sessizce Kapatıyor Ünlü Restoran Zinciri İflas Etti: Yüzlerce Şubesini Sessizce Kapatıyor