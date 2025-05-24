Avrupa'da Bir Caddeye Atatürk’ün Adı Verildi

Malta’nın Marsa kasabasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ismi bir caddeye verildi. Caddenin, Marsa’daki Türk Şehitliği’nin yakınında yer alması, anlamını daha da pekiştirdi. Girişine yerleştirilen levhada Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözü Türkçe, Maltaca ve İngilizce olarak yazıldı.

19 MAYIS'TA AÇILDI

Caddenin isimlendirilmesi, Türkiye ve Malta arasındaki dostane ilişkilerin bir göstergesi olarak değerlendirildi. Türkiye’nin Valetta Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, caddenin açılışının merhum Büyükelçi Erdeniz Şen’in arzusu doğrultusunda planlandığı belirtildi. Açılışın özellikle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na denk getirilmesi de dikkat çekici bir detay oldu.

Törene Malta ve Türk makamlarından temsilciler ile vatandaşlar katılırken, Atatürk’e gösterilen bu uluslararası saygı katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Türkiye’nin modernleşme liderine duyulan bu takdir, tarihi bir jest olarak hafızalara kazındı.

Kaynak: DHA