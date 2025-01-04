Facianın Eşiğinden Dönüldü Rus Uçağı Mısır'a Acil İniş Yaptı

Rusya'ya ait yolcu uçağı kalkışın ardından yaşadığı teknik arıza nedeniyle Mısır' acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Son Güncelleme:
Facianın Eşiğinden Dönüldü Rus Uçağı Mısır'a Acil İniş Yaptı

Son dönemde havayollarında yaşanan facialar dünyanın gündemine otururken, son olarak Rusya'ya ait bir yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle Mısır'da acil iniş yaptığı bildirildi.

Rusya'ya ait bir yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle Mısır'a acil iniş yaptığı açıklandı. Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cuma akşamı, Rus hava yolu şirketi Ural Airlines'a ait Airbus A-321 uçağı, 236 yolcusuyla Şarm El-Şeyh'ten Rusya'nın Yekaterinburg kentine giderken Şarm El-Şeyh Havalimanına acil iniş yapmak zorunda kaldı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Uçak Rusya
Son Güncelleme:
ABD Temsilciler Meclisi'nde Bir Kez Daha Mike Johnson Dönemi ABD Temsilciler Meclisi'nde Bir Kez Daha Mike Johnson Dönemi
2025 Zengin Olacak 3 Burç Açıklandı: Köşeyi Dönmek Üzereler 2025 Zengin Olacak 3 Burç Açıklandı: Köşeyi Dönmek Üzereler
Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra'nın Serveti Dudak Uçuklattı En Genç Başbakanın Serveti Dudak Uçuklattı
İstanbul, Ankara ve Bursa'dan O İle Yöneldiler. Evleri Kapış Kapış İstanbul, Ankara ve Bursa'dan O İle Yöneldiler. Evleri Kapış Kapış