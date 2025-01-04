Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra'nın Serveti Dudak Uçuklattı

Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, cuma günü partisinin yaptığı açıklamaya göre, 400 milyon doları aşan varlıklarını kamuoyuna açıkladı. Varlıkları arasında 200'den fazla tasarımcı çantası, değeri 5 milyon dolara yakın 75 lüks saat ve Londra ile Japonya'daki mülkler de bulunuyor. Paetongtarn'ın toplamda 13,8 milyar baht (yaklaşık 400 milyon dolar) değerinde bir varlığı olduğu bildirildi.

ÜLKENİN EN GENÇ BAŞBAKANI OLDU

Tayland'ın eski başbakanı ve telekom milyarderi Thaksin Shinawatra'nın en küçük kızı olan Paetongtarn, 2024 yılının Eylül ayında Tayland hükümetine liderlik etmeye başladı. Şu anda 38 yaşında olan Paetongtarn, görevine başladığında Tayland’ın en genç başbakanı oldu. Göreve başlamasıyla birlikte, varlıklarını ve borçlarını Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu’na (NACC) bildirme zorunluluğunu yerine getirdi.

LÜKS SAAT VE ÇANTALAR

Açıklamalara göre, Paetongtarn'ın yatırımlarının değeri 11 milyar baht, nakit ve mevduat tutarı ise 1 milyar baht. Ayrıca, varlıkları arasında 162 milyon baht değerinde 75 lüks saat ve 217 çanta bulunuyor. Medyada yer alan belgelere göre, Paetongtarn’ın net serveti 8,9 milyar baht (258 milyon dolar) olarak tespit edildi.

ZENGİNLİK AİLEDEN GELİYOR

Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra’nın babası Thaksin, bir zamanlar Manchester City futbol kulübünün sahibiydi ve Tayland'ın en zengin 10. kişisi olarak 2,1 milyar dolar servete sahip. Paetongtarn, aynı zamanda Pheu Thai Partisi'nin bir üyesi ve Tayland’daki siyasi ailelerden birinin parçası olarak ülke yönetiminde önemli bir rol oynuyor.