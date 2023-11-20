Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Aomori eyaleti açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem

Japonya Meteoroloji Ajansına göre, Aomori'nin Haçinohe kentinin Pasifik Okyanusu kıyısı açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerel saatle 06.01'de 50 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilen sarsıntının ardından bölgede "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının, yakınlardaki İwate ve Hokkaido bölgelerinde de hissedildiği ifade edildi.

Aomori'deki Şimokita yarımadasında bulunan Higaşidori Nükleer Güç Santrali'nde anormallik saptanmadığı belirtildi.

JR East Demiryollarından yapılan açıklamada da bölge genelinde Tohoku hızlı tren seferlerinin devam ettiği bildirildi.

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