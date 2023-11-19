BM Genel Sekreteri: 'Gazze'de iki BM okuluna saldırı düzenlenmesi karşısında derinden sarsıldım'
BM Genel Sekreteri Guterres, son 24 saatte Gazze'de iki BM okuluna saldırı düzenlenmesi karşısında derinden sarsıldığını belirterek, BM tesislerinin dokunulmaz olduğunu vurguladı.
İsrail Ordusu dün Gazze'de, yerinden edilen kişilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki bir okula yönelik bombardımanında çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.
İsrail Ordusu bugün de bir BM okuluna saldırı düzenledi.
BM GENEL SEKRETERİNDEN AÇIKLAMA
BM Genel Sekreteri Guterres, son 24 saatte Gazze'de iki BM okuluna saldırı düzenlenmesi karşısında derinden sarsıldığını belirterek, BM tesislerinin dokunulmaz olduğunu vurguladı.
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